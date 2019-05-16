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Власти Крыма просят автолюбителей не забывать о старых трассах

Общество

Чиновники хотят разгрузить трафик на строящейся «Тавриде»

Симферополь, 16 мая 2019, 16:00 — REGNUM  Для снижения аварийности и разгрузки строящейся трассы «Таврида» крымские власти рекомендуют автовладельцам пользоваться старой автодорогой «Керчь — Симферополь». Об этом 16 мая журналистам сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

«Старая трасса находится в хорошем состоянии, там установлено освещение во всех населённых пунктах, через которые она проходит, работают АЗС и другие объекты сервиса. Для более комфортного передвижения рекомендуем пользоваться этой трассой, особенно малоопытным водителям, а также водителям автобусов и грузовиков, чтобы снизить нагрузку», — отметил министр.

По его словам, разделение трафика позволит избежать напряжения для водителей и сократить количество ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года на главной транспортной артерии полуострова выросло количество ДТП, по данным минтранса РК, регулярно случающиеся на «Тавриде» аварии в основном связаны с нарушением водителями скоростного режима.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму призывают водителей не гонять по недостроенной «Тавриде»

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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