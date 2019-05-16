Здание ОВД в Москве увеличили в четыре раза

Москва, , 16:00 — REGNUM Новое здание отдела полиции по району Очаково-Матвеевское открыл мэр Москвы Сергей Собянин 16 мая, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Ранее отдел МВД размещался в небольшом здании площадью 1,3 тыс. квадратных метров. Для полноценной работы отдела полиции помещение было слишком мало, и приняли решение построить новое трехэтажное здание площадью 5,4 тыс. квадратных метров в рамках программы «Безопасный город»

«Мы реализуем программу улучшения условий службы московской полиции, которая включает строительство более 30 новых объектов для размещения тех подразделений, которые работают в неприспо­собленных и некомфортных помещениях. Начиная с 2010 года мы уже завершили строительство 14 зданий. В новых зданиях сотрудники полиции получают современные условия службы, а граждане — возможность обратиться с заявлением и решить другие проблемы в комфортной обстановке. Например, здесь в Оча­ково-Матвеевском площадь помещений райотдела полиции увеличилась в четыре раза», — отметил Собянин.

Согласно материалам пресс-службы, объект оснащен современными инженерными системами, укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. В частности, в здании расположены помещения для структурных подразделений полиции, зал собраний, стрелковый тир, помещение для работы с секретной информацией, спортзал, гараж, помещения для приёма пищи.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы осмотрел ход работ по комплексному благоустройству Капотни и пообщался с местными жителями.

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