Екатеринбург, , 16:00 — REGNUM Почти 52% жителей Екатеринбурга настроены против строительства храма Святой Екатерины, если его будут строить в сквере на Октябрьской площади. Об этом заявили в фонде «Социум» корреспонденту ИА REGNUM.

По данным экстренного соцопроса, почти 35% респондентов — категорически против возведения храма в сквере, а 17% относятся к этому «скорее отрицательно».

За храм выступают «полностью положительно» 16% опрошенных, и с меньшей долей уверенности его одобряют 13%. Безразлично относятся к вопросу 13% респондентов, а ещё 8% не знают о проблеме или затрудняются с ответом.

Целых 66% респондентов высказались за референдум о месте строительстве храма, 17%, 7% — безразличных, 10% затруднились с ответом. Если бы референдум провели, то 55% опрошенных проголосовали бы против строительства храма в сквере, 27% — за, 8% не приняли бы участие, 11% не уверены насчёт ответа.

В предыдущем опросе «Социума» противниками установки храма в сквере считали себя 23,7% опрошенных.

Опрос проводился три дня: с 14 по 16 мая 2019 года по телефону. Всего социологи опросили 300 горожан от 18 лет и старше. Выборка — вероятностная, в ней представлены все половозрастные группы.

Напомним, ранее директор фонда «Социум» Александр Долганов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что экстренный соцопрос о храме Святой Екатерины организация проводит по своей инициативе. Желание возникло после новой вспышки протестов против строительства храма.

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