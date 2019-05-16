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Эддард Старк прочитал стихотворение Уильяма Блейка к выходу видеоигры

Общество

Релиз A Plague Tale: Innocence состоялся 14 мая 2019 года

Париж, 16 мая 2019, 15:47 — REGNUM  На официальном YouTube-канале компании Focus Home Interactive вышел новый трейлер к недавно вышедшей игре A Plague Tale: Innocence. В нём британский актёр Шон Бин, сыгравший в сериале «Игра престолов» Эддарда Старка, читает стихотворение «Потерявшийся мальчик» Уильяма Блейка.

В то время как актёр читает строки из стихотворения английского поэта, на экране появляются сюжетные отрывки из игры. Известно, что разработчики из студии Asobo вдохновлялись творчеством Блейка при создании своего проекта.

A Plague Tale рассказывает о девочке по имени Амиция и её младшем брате Гуго, которые пытаются спастись от Инквизиции и полчища чумных крыс. Основа игрового процесса — скрытное прохождение, рассчитанное на постоянное взаимодействие с различными источниками света.

Напомним, A Plague Tale вышла 14 мая 2019 года. Критики преимущественно высоко оценили проект и поставили ему 78 баллов на специализированном оценочном сервисе Metacritic. Эксперты особенно отметили сильную сюжетную составляющую, но остались недовольны слишком простым и линейным игровым процессом.

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