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Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу «Голос. Дети»

Общество

Финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля

Москва, 16 мая 2019, 15:31 — REGNUM  Результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировал Первый канал. Данное решение было принято после того, как представители компании Group-IB, привлеченные для проверки результатов голосования в финале конкурса, выявили факты накрутки голосов. Об этом говорится в заявлении канала.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают: на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, финал шоу «Голос. Дети», по итогам которого первое место заняла дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова, состоялся 26 апреля. Победу в конкурсе присуждали по результатам зрительского голосования, однако многие усомнились в справедливости вынесенного решения.

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