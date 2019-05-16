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Краснознамённую группу в Екатеринбурге пока «не обеспечили» деньгами

Общество

Всё решит корректировка бюджета

Екатеринбург, 16 мая 2019, 15:30 — REGNUM  Деньги на ремонт народного памятника — Краснознамённой группы могут быть заложены в екатеринбургском бюджете только при его корректировке. Об этом заявила глава городского департамента финансов Анна Турунцева на заседании бюджетной комиссии в гордуме.

В I квартале 2019 года средства на группу не выделялись. В бюджете вообще не заложены деньги на памятник, сказала чиновница.

«Но можем обсудить этот вопрос при корректировке бюджета», — заявила Турунцева.

Депутаты пообещали поднять вопрос на встрече с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским.

О возвращении Краснознаменной группы было объявлено в начале февраля 2019 года — бюджет Екатеринбурга на 2019 год был тогда уже свёрстан.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял корреспонденту ИА REGNUM, что в данный момент специалисты мэрии проводят экспертизу Краснознамённой группы и площадки, на которой она будет стоять.

Народный памятник был подарен городу за вклад в Победу, а также за трудовые и научные подвиги. Группу варварски снесла предыдущая команда мэрии в январе 2013 года. Ожидается, что памятник вернут до конца 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге готовятся к возвращению Краснознамённой группы

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Судьба советских памятников
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