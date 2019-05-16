Четверг, 16 Мая 2019 года
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На Урале студентка-отличница получила 12 лет колонии

Общество

За наркотики и поддельные деньги

На Урале студентка-отличница получила 12 лет колонии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Наказание

Коркино, Челябинская область, 16 мая 2019, 15:26 — REGNUM  В южноуральском городе Коркино 20-летняя студентка одного из вузов осуждена за сбыт наркотиков в крупном размере и поддельных купюр. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе челябинской облпрокуратуры

При задержании у неё изъяли десять поддельных купюр номиналом по 5 тысяч рублей. Кроме того, в четырёх тайниках было найдено более 16 граммов синтетического наркотика. Наркотик она распространяла в Челябинске в составе группы лиц.

Суд назначил ей 12 лет колонии. Системный блок компьютера и мобильный телефон изъяты в доход государства.

Как пишет издание 74.ru, характеристики у этой девушки были самые положительные. Отличница, экстерном закончила школу, спортсменка. Вину за собой она не признавала, заявив, что с её телефона писал кто-то другой. Но следователи смогли доказать её вину.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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