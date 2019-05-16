По следам конфликта в Екатеринбурге: омич предложил ввести «налог на веру»

Омск, , 15:25 — REGNUM Ситуация в Екатеринбурге — это один из множества примеров стремления религиозных организаций размещать культовые сооружения в центрах городов на территории парков и скверов. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил омский политолог Андрей Рудаков, комментируя стихийные акции протеста в Екатеринбурге с требованием прекратить строительство в сквере храма Святой Екатерины.

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По словам Рудакова, желание размещать культовые сооружения в определённых местах «обусловлено экономикой и принципами работы сетевой коммерческой организации»:

«Церковь должна окупать своё содержание, а в идеале, приносить максимально возможную прибыть. А это реализуемо только в местах с высоким пешеходным траффиком — в центрах крупных городов».

Политолог считает, что снять социальную напряжённость и предотвратить конфликты, возникающие между церковью и горожанами, возможно. Как возможно и обеспечить доступность церкви в малозаселённых и депрессивных районах.

«Налог на веру — десятина. 10% от доходов в пользу выбранной гражданином религиозной организации. Такой подход будет стимулировать религиозные структуры заботиться о своей репутации, если допустить смену религиозной налоговой принадлежности раз в год, например в неделю до и после 26 ноября. Разумеется, этот налог не должен касаться тех людей, кто объявит себя не верующими, равно как закон о защите чувств верующих не защищает права атеистов. «Налог на поддержание элементов традиционной культуры» может быть на первом этапе разделён на две равные части. Половина этого налога должна пойти на возмещение государству рыночной стоимости всех земельных участков и сооружений, ранее переданных религиозным организациям на безвозмездной основе или по заниженным ценам. Религиозная реформа в целом должна базироваться на признании коммерческого статуса всех религиозных организаций с подведением их под соответствующее налогообложение, в том числе с дохода от налога на веру. Налогообложение религиозных организаций должно взиматься в пользу муниципального уровня власти», — резюмировал Андрей Рудаков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге с 13 мая проходят стихийные акции протеста. Горожане требуют прекратить строительство в сквере храма Святой Екатерины. В результате протестных акций 14 мая были задержали 26 человек, 15 мая — 70 человек.

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Между тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действия сотрудников правоохранительных органов на акции протеста в Екатеринбурге стали реакцией на провокацию.

«В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения», — заявил Песков.

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