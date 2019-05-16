В Крыму призывают водителей не гонять по недостроенной «Тавриде»

Симферополь, , 15:08 — REGNUM Регулярно случающиеся на «Тавриде» аварии в основном связаны с нарушением водителями скоростного режима, поскольку многие автолюбители забывают о том, что трасса находится в процессе строительства. Об этом 16 мая журналистам заявил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

«Начало этого года показало, что на трассе часто случаются аварии ввиду нарушения скоростного режима. Автовладельцы не справляются с управлением, устают… Хотелось бы добиться понимания водителей, что это пока строительная площадка, а не скоростная трасса, и здесь действуют ограничения скорости, введённые для обеспечения безопасности движения», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в результате лобового ДТП на трассе Симферополь — Керчь в Ленинском районе Крыма погиб один человек и ещё один пострадал.

«Водитель грузового автомобиля Hyundai, двигаясь в сторону Феодосии, выехал на полосу встречного движения для совершения, где допустил столкновение с легковым автомобилем Chevrolet Spark. Водитель легкового авто погиб на месте, ещё один человек получил множественные повреждения», — сообщали в пресс-службе ГИБДД Крыма.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП на недостроенной «Тавриде» пострадали люди, есть погибший