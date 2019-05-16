Четверг, 16 Мая 2019 года
15:13:44 МСК

Жителю Югры, обвиняемого в угоне самолета, продлили арест

Общество

И перевели в психиатрическую больницу

Екатеринбург, 16 мая 2019, 15:13 — REGNUM  Павлу Шаповалову, которого обвиняют в угоне пассажирского самолета «Сургут — Москва», продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу. Об этом 16 мая со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК РФ сообщает ТАСС.

Сообщается, что житель Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов переведен в психиатрическую больницу, где ему будет оказываться помощь в условиях стационара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января 2019 года, по информации Уральского следственного управления на транспорте СКР, житель Югры во время полёта на рейсе Сургут — Москва, угрожая якобы наличием оружия, требовал направить самолет в Афганистан. Данный инцидент вынудил командира самолёта совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где угонщик был задержан.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить