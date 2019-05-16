Ubisoft исправит внешность героев в ремастере Assassin's Creed III

Монтрёй, Франция, , 15:06 — REGNUM Ubisoft пообещала поклонникам игровой серии Assassin's Creed, что уже сегодня, 16 мая 2019 года выйдет обновление, исправляющее лица персонажей ремастер-версии Assassin's Creed III. Соответствующий анонс компания разместила 15 мая на своём форуме.

В списке обновлений есть пункт, текст которого сообщает геймерам, что создатели игры намерены перенастроить освещение, благодаря чему внешность героев изменится в лучшую сторону. Кроме того, будут внесены изменения в изображение кожи и волос персонажей.

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Напомним, обновлённая версия Assassin's Creed III вышла в продажу 29 марта 2019 года. Многие поклонники игры отметили, что в ремастере лица персонажей получились хуже оригинала 2012 года.

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