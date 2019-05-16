При поддержке Lotte Home Shopping в Сеуле пройдет театральный фестиваль

Сеул, , 15:21 — REGNUM Южнокорейская компания Lotte Home Shopping пожертвовала 5 млн вон (~$4 203) Центру по вопросам благополучия пожилых людей, расположенного в районе Чонно-гу города Сеула. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в период с 7 по 8 мая представители Lotte Home Shopping провели акцию по поддержке пожилых людей, разместив в социальных сетях видео ролик с участием пожилых людей. Известно, что за каждый поставленный «лайк» в казну с пожертвованием поступало 1004 вон (~$0,84). За два дня в данной акции приняло участие 5000 человек.

Известно, что пожертвованные средства пойдут на проведение 3-го театрального фестиваля «Soul Senior Theater Festival», который состоится в июле этого года.

«Мы провели эту кампанию, что бы показать возможности пожилых людей. Мы продолжим создавать коммуникационные материалы, которые понравятся не только людям в возрасте от 20 до 40 лет, но и людям пожилого возраста», — сообщили представители компании.