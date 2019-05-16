Пенсионный фонд РФ обрёк на страдания граждан предпенсионного возраста?

Москва, , 15:20 — REGNUM Многие граждане предпенсионного возраста не могут выйти на пенсию из-за тех условий, которые создал Пенсионный фонд России, считает уполномоченный по правам человека в Астраханской области Андрей Спицин. Об этом он заявил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Казани начал работать Координационный совет российских уполномоченных по правам человека.

«Координационный совет уполномоченных Российской Федерации собрал всех уполномоченных со всех субъектов Российской Федерации и рассматривает важную тему защиты трудовых прав жителей РФ, — рассказал Спицин. — Тема сама по себе является очень актуальной и важной в связи с тем, что к уполномоченным обращается большое количество лиц, которые сегодня в той или иной степени лишились своей работы и ставят вопросы о восстановлении на прежнее рабочее место. Лиц, которые не получили заработную плату, — это тоже сегодня является большой проблемой, поскольку многие предприятия банкротятся, и в этой части права граждан нарушаются и не защищены в полной мере».

Ещё одна тема совета — защита трудовых прав лиц, которые вступили в предпенсионный возраст.

«В связи с проведением пенсионной реформы возникла масса проблем и вопросов у людей, которые хотят сегодня выйти на пенсию и не могут этого сделать, потому что Пенсионный фонд своими письмами и приказами создал условия, когда человек должен доказать, что он, скажем, работал на вредных условиях труда полный рабочий день, если в его трудовой книжке не отражено, полный рабочий день он там работал или неполный. Таких вопросов много, и люди сегодня мучаются, страдают, и именно защите их прав посвящён координационный совет», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, число обращений жителей России в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) за последние три года увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Иванков на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах страны.

По его словам, в 2018 году в регионах страны было зарегистрировано более 500 тыс. жалоб от жителей, ещё более 430 тыс. человек получили консультации от специалистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число жалоб жителей РФ, поступивших в Роструд в 2018 г