Лидер мусульманской общины Мьянмы потребовал защищать права меньшинств

Нейпьидо, , 15:03 — REGNUM Лидер мусульманской общины в Мьянме Вунна Шве потребовал от властей защитить права религиозных меньшинств на отправление культа, сообщает 16 мая Anadolu Ajansi.

Требование поступило после того, как в городе Южный Дагон под давлением протестующих были закрыты три мечети. Ситуация осложняется тем, что мусульмане сейчас отмечают священный месяц Рамадан.

Напомним, мусульмане в Мьянме являются религиозным меньшинством, радикальные элементы в среде которого регулярно совершают нападения на правительственные войска, что приводит к конфликтам.

Так, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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