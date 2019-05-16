Четверг, 16 Мая 2019 года
15:09:15 МСК

Лидер мусульманской общины Мьянмы потребовал защищать права меньшинств

Общество

В одном из городов страны были закрыты три мечети

Нейпьидо, 16 мая 2019, 15:03 — REGNUM  Лидер мусульманской общины в Мьянме Вунна Шве потребовал от властей защитить права религиозных меньшинств на отправление культа, сообщает 16 мая Anadolu Ajansi.

Требование поступило после того, как в городе Южный Дагон под давлением протестующих были закрыты три мечети. Ситуация осложняется тем, что мусульмане сейчас отмечают священный месяц Рамадан.

Напомним, мусульмане в Мьянме являются религиозным меньшинством, радикальные элементы в среде которого регулярно совершают нападения на правительственные войска, что приводит к конфликтам.

Так, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН приветствует освобождение журналистов в Мьянме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Мьянме
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить