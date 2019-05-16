Четверг, 16 Мая 2019 года
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За аннулированный тур на Сейшелы пермяк отсудил более 5 млн рублей

Общество

Турагент в Перми выполнил все обязательства перед клиентом, а турист полностью оплатил услугу. Однако туроператор аннулировал тур

Пермь, 16 мая 2019, 14:41 — REGNUM  В Перми суд первой инстанции взыскал с туроператора 5 млн рублей в пользу туриста. В гражданском иске речь шла о взыскании денежных средств по договору реализации туристского продукта, неустойки, процентов за пользование денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда Перми.

Турагент, который функционирует в Перми, заключил с клиентом договор оказания услуг по предоставлению тура на Сейшелы. При этом были выполнены обязательства по бронированию отеля, оплате тура и выдан необходимый пакет документов. Клиент полностью оплатил услугу. Но туроператор отказался выполнять свои обязательства и аннулировал тур.

Клиент потребовал возврата денег. В добровольном порядке оператор не исполнил требование. Тогда пермяк подал иск в суд.

Суд постановил взыскать стуроператора, зарегистрированного в Москве, 1,6 млн рублей — средства, уплаченные по договору о реализации туристского продукта; 1,7 млн рублей — неустойка; почти 1,7 млн рублей — штраф; 3 тыс. рублей — компенсация морального вреда и 19,9 тыс. рублей — пошлина в доход местного бюджета. В настоящее время заочное решение суда в законную силу не вступило.

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Туризм
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