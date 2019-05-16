За аннулированный тур на Сейшелы пермяк отсудил более 5 млн рублей

Пермь, , 14:41 — REGNUM В Перми суд первой инстанции взыскал с туроператора 5 млн рублей в пользу туриста. В гражданском иске речь шла о взыскании денежных средств по договору реализации туристского продукта, неустойки, процентов за пользование денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда Перми.

Турагент, который функционирует в Перми, заключил с клиентом договор оказания услуг по предоставлению тура на Сейшелы. При этом были выполнены обязательства по бронированию отеля, оплате тура и выдан необходимый пакет документов. Клиент полностью оплатил услугу. Но туроператор отказался выполнять свои обязательства и аннулировал тур.

Клиент потребовал возврата денег. В добровольном порядке оператор не исполнил требование. Тогда пермяк подал иск в суд.

Суд постановил взыскать стуроператора, зарегистрированного в Москве, 1,6 млн рублей — средства, уплаченные по договору о реализации туристского продукта; 1,7 млн рублей — неустойка; почти 1,7 млн рублей — штраф; 3 тыс. рублей — компенсация морального вреда и 19,9 тыс. рублей — пошлина в доход местного бюджета. В настоящее время заочное решение суда в законную силу не вступило.