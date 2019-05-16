Четверг, 16 Мая 2019 года
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В администрации Докузпаринского района Дагестана идут обыски

Общество

О задержании главы района сообщает ряд СМИ

Махачкала, 16 мая 2019, 14:40 — REGNUM  В Дагестане 16 мая проходят обыски в администрации Докузпаринского района. Оперативные мероприятия проводятся в связи с расследованием уголовного дела о даче взятки.

«Обыски идут в рамках возбужденного в отношении главы района Абдурагима Алискерова дела о даче взятки за назначение на должность. Дело находится в производстве Следственного комитета РФ», — приводит слова представителя правоохранительных органов «Молодежь Дагестана».

Ряд СМИ, в том числе «Комсомольская правда», пишут о задержании главы района. Однако официальной информации и комментариев правоохранительных органов пока нет.

По неподтвержденным данным, следственные действия проходят в рамках дела о взятках при назначении на должности, в котором замешаны Раджаб Абдулатипов и Асхабали Абдулатипов.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 15 мая, в Дагестане проходили обыски в Росреестре и кадастровой палате. СКР сообщил о том, что в этих организациях промышляла незаконным распределением земельных участках преступная группа.

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Обыски и задержания в правительстве Дагестана
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