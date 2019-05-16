Родителям новорождённых в Подмосковье детей выдадут подарочные наборы

Красногорск, , 14:35 — REGNUM С 1 сентября 2019 года в Московской области родители новорождённых детей получат подарочные наборы для первого года жизни ребёнка. Соответствующий закон на заседании 16 мая приняли депутаты Московской областной думы.

В частности, комплект «Я родился в Подмосковье!» будет содержать одежду на первый год жизни, предметы ухода для ребёнка и мамы. Примерная стоимость подарка составляет 13 тысяч рублей.

«Но у нас есть манёвры для увеличения её стоимости, всё зависит от того, сколько детей фактически родится. В случае, если рождаемость окажется выше прогнозируемой, в наших полномочиях ещё раз вернуться к обсуждению закона и увеличить финансирование», — заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев («Единая Россия»).

Добавим, по данным министерства здравоохранения региона, на протяжении пяти лет Подмосковье занимает первое место по рождаемости среди субъектов ЦФО.