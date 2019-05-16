Жителей Москвы предупредили о ночных заморозках

Москва, , 14:26 — REGNUM В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми заморозками в ночь на 17 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, в ночь на пятницу в ряде районов столичного региона температура воздуха может опуститься до минус двух градусов.

«Семнадцатого мая заморозки в Московской (температура ночью до — 2°С)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные, 18 и 19 мая, в Москве ожидается теплая майская погода без выпадения осадков. Воздух в столице России днем прогреется до +20 градусов, ночью — до +8 градусов.

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