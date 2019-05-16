В Красноярске выявили фальсификат сливочного масла

Красноярск, , 14:22 — REGNUM В Красноярске проверили на качество и безопасность сливочное масло, реализуемое в магазинах города. Проверкой занимались специалисты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярском ЦСМ, в торговых сетях Красноярска закупили 10 образцов масла жирностью 72,5%, изготовленных Московской, Омской и Новосибирской областях, в Красноярском и Алтайском краях.

После закупки образцы направили в испытательный центр Красноярского ЦСМ Росстандарта. Эксперты проводили микробиологические и физико-химические испытания, проверяли масло на наличие растительных жиров. Также образцы оценивались по маркировке.

Выяснилось, что один из образцов, изготовленных в Красноярском крае, не соответствует требованиям нормативно-правовой и нормативной документации по микробиологическим показателям — «завышенному общему микробному числу, превышению по количеству плесневых грибов и дрожжей и по наличию бактерий группы кишечных палочек». Замечания вызвала и маркировка потребительской тары.

Аналогичные выводы специалисты сделали по образцу сладко-сливочного масла, изготовленного также в Красноярском крае. У ещё одного образца, изготовленного в Красноярске, было установлено наличие бактерий группы кишечных палочек.

В других образцах была занижена массовая доля жира и завышена массовая доля влаги (Красноярский край), обнаружены растительные жиры (Красноярск).

Образец сливочного масла от московского производителя не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 32 261−2013 по микробиологическим показателям (завышенному общему микробному числу) и по физико-химическим показателям (заниженной массовой доле жира и завышенной массовой доле влаги). Кроме того, в масле обнаружили наличие растительных жиров, как и в образце, изготовленном в Новосибирске.

Подводя итоги, ведущий специалист по стандартизации ФБУ «Красноярский ЦСМ» Надежда Воронкина отметила, что в последнее время сливочное масло «прочно удерживает лидерство в списках самых фальсифицируемых пищевых продуктов».

«Оно обладает высокой жирностью и при замене даже небольшого количества молочного жира на растительный, производитель существенно экономит. Это является не только нарушением технического регламента и нормативных документов, но и умышленным обманом потребителя», — подчеркнула Воронкина.

Однако специалисты признают, что хорошее масло в магазинах все-таки есть. Три из десяти исследованных образцов соответствуют требованиям документации.

В Красноярском ЦСМ дали несколько советов по выбору сливочного масла: упаковка должна быть не деформированной и не повреждённой, маркировка должна быть чёткой, понятной, легкочитаемой, достоверной. В наименовании продукта должно быть слово «сливочное».

Также при покупке необходимо обращать внимание на состав и срок годности масла, условия его реализации в торговом предприятии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года было обнародовано исследование Роскачества, в котором утверждалось, что различные нарушения были выявлены более чем в 25% продаваемого в России сливочного масла.

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