Против «Северного потока – 2»: в Германии активисты забрались в газопровод

Врангельсбург, Германия, , 14:21 — REGNUM В Германии, где ведётся прокладка газопровода Eugal, предназначенного для доставки газа из магистрального газопровода «Северный поток — 2», строительство объекта оказалось заблокировано. Экологические активисты, которые пробрались на стройплощадку, в знак протеста против «Северного потока — 2» забрались в часть уже проложенного трубопровода. Об этом издание Focus Online.

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России осталось достроить порядка 40 км «Северного потока — 2»

Инцидент произошёл сегодня утром, 16 мая, к юго-востоку от Грайфсвальда в городе Врангельсбург, где на сегодня проложено уже около 1,5 км газопровода Eugal. По словам представителя полиции, пока не удалось установить, сколько точно человек находится в трубе. Однако ранее СМИ сообщали о пяти протестующих.

«Мы полагаем, что они залезли довольно далеко», — заявил представитель правоохранительных органов.

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Издание отмечает, что подобной акцией, которая проходит под девизом «Заткнуть Nord Stream 2», активисты пытаются предупредить о возможном экологическом ущербе и затормозить строительство трубопровода.

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Предполагается, что газопровод Eugal пройдёт в 485 километрах от Грайфсвальда до границы с Чехией — в основном параллельно уже существующему трубопроводу Opal. Эта часть трубопровода призвана обеспечить дальнейшую транспортировку природного газа из трубопровода Nord Stream 2.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общей протяжённостью более 1,2 тыс. км, планируют проложить по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

На сегодняшний день проложено почти половина от запланированной протяжённости газопровода — более 1170 км газопровода. В Газпроме отметили, что строительство газопровода на береговых участках в России и Германии продолжается в соответствии с графиком. Также ведётся прокладка труб в водах Швеции. На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода.

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