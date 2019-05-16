Почему более половины российских семей не имеют сбережений — мнение

Москва, , 14:22 — REGNUM Основной причиной того, что более половины российских семей не имеют сбережений, является низкий уровень доходов населения, но существуют и другие, не столь очевидные причины, считает адвокат Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные социологического опроса «Левада-центра», она пояснила:

«Конечно, основной причиной того, что более половины российских семей не имеют сбережений, является низкий уровень доходов населения. Но, на мой взгляд, для этого существуют и другие, не столь очевидные причины. Неумение или нежелание откладывать на черный день может быть связано и с возрастом граждан. К примеру, пенсионеры, несмотря на невысокие пенсии, умудряются откладывать деньги, которые со временем представляют собой значительные накопления. Причина здесь скорее в отношении к деньгам.

С годами мы начинаем более бережно относиться к заработанным средствам. В молодом возрасте даже при среднем или высоком доходе у людей наблюдается потребительский характер поведения. Современный стиль жизни и навязанные нам стереотипы в определенном смысле не дают гражданам начать откладывать деньги. Реклама, постоянно меняющаяся мода, новые гаджеты — все это стимулирует молодое поколение тратить, а не откладывать. У людей более старшего возраста уже другие потребности. Новинки и веяния моды им не так интересны.

С другой стороны, многие не хотят откладывать, так как постоянно растущая инфляция просто съедает накопления. Да и ставки по депозитным вкладам отечественных банков не всегда способны хотя бы перекрыть уровень инфляции. Поэтому лучше потратить здесь и сейчас, чем потом просто лишиться своих средств, как это произошло в 90-е».

Напомним, о том, что 65% российский семей не имеют никаких сбережений сообщает РБК со ссылкой на данные социологического опроса «Левада-центра». Исследователи также отмечают, что доля семей, не имеющих возможности сберегать деньги, практически не меняется с 2012 года.

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