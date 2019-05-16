В Подмосковье закупили дроны для мониторинга лесных пожаров

Красногорск, , 14:21 — REGNUM Московская область готова к пожароопасному сезону. Об этом заявил глава комитета лесного хозяйства региона Иван Советников на заседании Московской областной думы, сообщила пресс-служба регионального парламента. Он рассказал, что пожароопасный сезон открылся в Подмосковье 10 апреля.

«В регионе действует четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах — наземный, авиационный, космический, закуплены 30 дронов для мониторинга, также на 100% охвачены земли лесного фонда видеонаблюдением», — отметил Советников.

Он также сообщил, в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, и в каждом лесничестве дежурит свой инспектор. Всего с начала 2019 года на единый номер поступило более 100 сообщений.

Глава комитета лесного хозяйства предупредил, что наиболее опасными периодами считаются майские праздники и середина июля. В настоящий момент происходит 1−2 пожара в день.