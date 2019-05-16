Оптимизация школ в Перми: «мировой тренд» и протест

Пермь, , 18:32 — REGNUM «Объединение пермских школ: мифы и реальность». Под таким названием круглый стол прошёл на базе педуниверситета. Инициатором стал департамент образования администрации Перми. Открывая встречу, начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова отметила, что вокруг объединения пермских школ сегодня существует множество мифов. Между тем цель преобразований — это получение качественно нового уровня образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В официальном релизе мэрии упор сделан на положительные моменты в образовательной реформе, о которых говорили чиновники, эксперты и директора школ, прошедших процесс оптимизации. Говорили о качестве образовании, повышенном уровне безопасности, решении кадрового вопроса, высоких результатах ЕГЭ, обучении в одну смену, бесплатных кружках и секциях.

Об обсуждении темы рисков объединения пермских школ в релизе говорится лаконично, но именно эта тема волнует многих родителей. Среди рисков эксперты на круглом столе назвали родительский страх унифицированного подхода к ребенку, необходимость тщательного многокритериального подхода к выбору объединяемых учреждений, а также специализированной работы по подготовке руководителей будущего образовательного холдинга. Эксперты пришли к выводу, что страх родителей не обоснован, поскольку педагогический штаб не изменится: и ученики, и учителя останутся в своих родных зданиях, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Проректор по учебной работе Пермского педагогического университета Константин Егоров отметил, что объединение — это мировой тренд. Но с возникающими рисками «большой школы» предстоит бороться с помощью моделей сетевого взаимодействия, которые необходимо предлагать конкретным школам еще на старте объединения.

Людмила Серикова, начальник департамента образования, отметила, что Пермь идет своим уникальным путем:

«Мы понимаем, что причиной объединения не могут являться экономические процессы. Они вторичны. Главное — это содержание образования. Новые возможности и новые образовательные модели, которые позволят пермскому образованию быть одним из лучших в России».

«Объединительные процессы — это мировой тренд. Это очевидные плюсы, которые уже доказаны», — вот это просто циничное вранье. Ну и как я поняла по пересказу встречи, всё было заточено под оправдание разрушения пермского образования. Этим оптимизаторам просто плевать на будущее этого города и этой страны», — отметила на своей странице в соцсети глава попечительского совета школы № 48 Перми, активистка-общественница Анастасия Мальцева.

Она считает, что слияние школ Перми нужно лишь для экономии бюджетных средств. Больше школы, меньше денег на бесплатное образование, больше платных услуг.

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Доктор философских наук Виктор Имкаев сделал акцент на том, что реорганизация (слияние) школ — болезненный процесс. Квазирациональное объяснение мотивов слияния экономическими (дешевле), управленческими (одна школа хорошая, присоединим к ней школу «так себе» — результаты и поправятся) и даже организационно-педагогическими (больше педагогов — больше возможностей выбора, реализации профильного обучения и т.д.) резонами сталкивается (и всегда сталкивалось) с сопротивлением родителей, педагогов и детей.

«Дело в том, что школы — гуманитарные системы, в которых годами налаживается огромное богатство связей, отношений, символов, традиций. В любой школе формируется свой уклад, своя система взаимоотношений детей, педагогов, родителей, администрации. Чем ярче, лучше школа, тем сложнее эта система отношений. Механистическое объединение двух школ нарушает, а иногда и разрушает оба уклада. На восстановление нормальной системы отношений, на появление нового уклада уходят годы. С этой точки зрения «решаться» на трансплантацию имеет смысл только тогда, когда ситуация крайне критична», — сказал он.

Стоит отметить, что тему оптимизации школ активно обсуждают уже долгое время. Противников реформы много. Так, родители школы № 48 взбунтовались против слияния со школой № 49. Процесс проходит болезненно, и активное родительское сообщество до сих пор не сдается. Ранее они, а также педагоги выходили на акцию протеста. Стоит отметить, на 29 мая в Перми запланирована протестная акция, которую организаторы назвали «Собрание разгневанных пермяков». В мэрию подана заявка, идет процесс согласования места и времени.

Пермяки собираются выйти на улицы города, чтобы привлечь общественное внимание к «агрессивности, хамству и чванству пермских чиновников». Поводов для негодования у пермяков накопилось свыше десятка. Среди них указана оптимизация школ, разрушающая образование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермской гражданской палате.

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