«Экстремистка» из Барнаула намерена получить миллион за моральный вред

Барнаул, , 14:05 — REGNUM Несмотря на то, что в феврале 2019 года прокуратура Алтайского края от имени государства извинилась перед жительницей Барнаула Марией Мотузной, которая ранее обвинялась в экстремизме из-за картинок в социальной сети «ВКонтакте», представителей этого надзорного органа ждёт судебное разбирательство. Как сообщил сегодня, 16 мая, в своём Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, девушка подала в суд иск о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере одного миллиона рублей.

«Адвокат Алексей Бушмаков подал в Центральный районный суд Барнаула исковое заявление в интересах Марии Мотузной, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Уголовное дело суд вернул из-за нарушений, после чего преследование было прекращено за отсутствием состава преступления», — пояснил правозащитник.

Павел Чиков отметил также, что на основании доноса Марию Мотузную неоднократно допрашивали, склонили к явке с повинной, обыскивали её дом, возили на допрос мать и друга, отбирали подписку о невыезде, несколько раз предъявляли обвинение, скопировали личную информацию с мобильного телефона, провели психиатрическую экспертизу, включили в список экстремистов.

Читайте также: В Барнауле прокуратура извинилась перед студенткой Марией Мотузной

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Барнауле возбудили сразу несколько уголовных дел из-за мемов и «экстремистских» картинок в социальной сети «ВКонтакте». Марию Мотузную обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за девяти картинок на её странице, которые, по мнению правоохранителей, направлены на возбуждение ненависти либо вражды.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ. Согласно документу, следствие не может возбуждать уголовное дело в отношении лиц, впервые нарушивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

В январе 2019 года Марию Мотузную и Андрея Шишерина, с которых началось заведения ряда уголовных дел за репосты, исключили из списка экстремистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мотузную и Шишерина исключили из списка экстремистов