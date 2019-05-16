Четверг, 16 Мая 2019 года
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Пиратам не место в игропроме: Ubisoft снова перенесли релиз Skull and Bones

Общество

Изначально игра должна была выйти ещё в 2018 году

Сингапур, 16 мая 2019, 14:20 — REGNUM  Компания Ubisoft снова перенесла релиз игры Skull and Bones, которая должна была выйти ещё в 2018 году. Об этом представители компании сообщили в официальном Twitter-аккаунте игры.

https://twitter.com/skullnbonesgame/status/1128687733285646336

«Это тяжёлая новость для всех нас, но это (имеется ввиду перенос игры, прим. ред.) то, что поможет сделать Skull and Bones как можно лучше», — сообщается в обращении разработчиков.

В ролике, приложенном к публикации разработчиков, старший продюсер Skull and Bones Карл Люхе сообщает, что игру не покажут на выставке E3 2019. У команды, ответственной за разработку, нет на это времени, так как она сконцентрирована на доработке своего проекта.

Skull and Bones — приключенческая видеоигра, в которой геймерам предстоит взять на себя управление капитаном пиратского корабля. Известно также, что Atlas Entertainment и Ubisoft планируют снять телесериал по игре. События предстоящего шоу расскажут о приключениях команды женщин-пиратов в Индийском океане.

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft снимет сериал по игре Skull & Bones, хотя она до сих пор не вышла

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