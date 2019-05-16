В Амурской области выпустят в дикую природу двух тигров

Благовещенск, , 13:58 — REGNUM В амурскую тайгу после реабилитации в специальном приморском центре прибыли тигры Павлик и Елена. Для того, чтобы вывезти животных специалистам пришлось их на время усыпить, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Специалисты взвесили животных, поместили на них ошейники, с помощью которых за ними можно будет следить, и поместили в контейнеры для перевозки. После этого хищников перевезли в тайгу, где заранее был подготовлен временный вольер.

Там Павлик и Елена должны прийти в себя после стресса из-за смены места жительства.

Переходный период продлится несколько дней, после этого двери вольера автоматически откроются, и тигры смогут уйти в тайгу.