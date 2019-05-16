Четверг, 16 Мая 2019 года
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В Амурской области выпустят в дикую природу двух тигров

Общество

Специалисты поместили животных в контейнеры для перевозки

В Амурской области выпустят в дикую природу двух тигров
Иллюстрация: Programmes.putin.kremlin.ru
Амурский тигр

Благовещенск, 16 мая 2019, 13:58 — REGNUM  В амурскую тайгу после реабилитации в специальном приморском центре прибыли тигры Павлик и Елена. Для того, чтобы вывезти животных специалистам пришлось их на время усыпить, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Специалисты взвесили животных, поместили на них ошейники, с помощью которых за ними можно будет следить, и поместили в контейнеры для перевозки. После этого хищников перевезли в тайгу, где заранее был подготовлен временный вольер.

Там Павлик и Елена должны прийти в себя после стресса из-за смены места жительства.

Переходный период продлится несколько дней, после этого двери вольера автоматически откроются, и тигры смогут уйти в тайгу.

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Охрана природы
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