Инвалидам в Дагестане помогут в покупке жилья

Махачкала, , 13:58 — REGNUM Безвозмездные субсидии на приобретение жилья получат в 2019 году 98 инвалидов и семей с детьми-инвалидами из Дагестана. Размер выделяемой субсидии на одного инвалида или одну семью составляет почти 534 тысячи рублей, сообщили ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

Сертификаты на улучшение жилищных условий получат представители указанной категории граждан, вставшие на учет до конца 2004 года. В ведомстве заверили, что средства между очередниками будут распределены в ближайшие дни.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году власти Дагестана планируют обеспечить жильём порядка 200 инвалидов первой группы и семей с детьми-инвалидами. В республике разработан механизм льготного ипотечного кредитования, для реализации которого из регионального бюджета выделено 300 млн рублей.

Согласно проекту, заявитель на льготных условиях получит ипотечный кредит, размер которого не будет превышать 750 тысяч рублей. Остальная стоимость жилья будет оплачена субсидиями из бюджета.