Киев, , 14:03 — REGNUM День Победы 9 мая считают праздником 83% жителей Украины, сообщила социологическая группа «Рейтинг», опубликовавшая результаты опроса 16 мая на своём официальном сайте.

Против переноса даты празднования на 8 мая выступили 69,5% опрошенных.

56,8% респондентов заявили, что значение Дня Победы за прошедшее время выросло. В то же время 44% жителей Западной Украины заявили, что значение этой даты для них снизилось.

Напомним, на Украине празднуют 8 мая, называя его днём «скорби и примирения».

Как сообщило ИА REGNUM, ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу своего деда-фронтовика и назвал 9 мая «Днём Благодарения».

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