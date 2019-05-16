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День Победы остаётся праздником для большинства жителей Украины

Общество

Большинство выступает против переноса праздника на другую дату

День Победы остаётся праздником для большинства жителей Украины
Ветераны

Киев, 16 мая 2019, 14:03 — REGNUM  День Победы 9 мая считают праздником 83% жителей Украины, сообщила социологическая группа «Рейтинг», опубликовавшая результаты опроса 16 мая на своём официальном сайте.

Против переноса даты празднования на 8 мая выступили 69,5% опрошенных.

56,8% респондентов заявили, что значение Дня Победы за прошедшее время выросло. В то же время 44% жителей Западной Украины заявили, что значение этой даты для них снизилось.

Напомним, на Украине празднуют 8 мая, называя его днём «скорби и примирения».

Как сообщило ИА REGNUM, ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу своего деда-фронтовика и назвал 9 мая «Днём Благодарения».

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День Победы
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