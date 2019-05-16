Четверг, 16 Мая 2019 года
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Сотрудники компании SPC Group пожертвовали средства детям-инвалидам

Общество

На сегодняшний день сотрудники компании оказали поддержку 694 детям с ограниченными возможностями

Сеул, 16 мая 2019, 13:52 — REGNUM  Южнокорейская продуктовая компания SPC Group пожертвовала средства детям с ограниченными возможностями через Фонд Purme Foundation. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сотрудники компании пожертвовали часть своей заработной платы в Фонд SPC Happy Foundation, основанный SPC Group в 2012 году, посредством которого и были пожертвованы средства. Известно, что средства пойдут на поддержку детей с ограниченными возможностями, покрытие больничных расходов на лечение и реабилитацию.

В настоящее время фонд Happy Foundation помог 694 детям-инвалидам, оказав им финансовую поддержку в размере 1,3 млрд вон (~$1,42 млн). Известно, что средства пошли на оплату медицинских расходов 232 человек, покупку медицинского оборудования для 113 человек, покупку ортопедической обуви для 116 человек.

«Сотрудники нашей компании постоянно поддерживают детей с ограниченными возможностями. Мы продолжим вносить вклад в общество посредством различных мероприятий», — сообщили представители компании SPC Group.

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