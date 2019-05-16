От Зеленского ждут отмены неприкосновенности и диалога с Донбассом — опрос

Киев, , 13:50 — REGNUM Главным ожиданием, связанным с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, является снятие неприкосновенности с депутатов Верховной рады, судей и самого президента, сообщила социологическая группа «Рейтинг» 16 мая на своём официальном сайте.

По данным социологов, указанных действий ожидают 53,7% опрошенных.

Вторым по важности действием является начало прямых переговоров с ДНР и ЛНР. От Зеленского этого ожидает 40,9% опрошенных, ещё 38,4% надеются, что новый президент добьётся возвращения «украинских военнопленных и удерживаемых лиц» — 38,4%.

Около половины жителей Украины считают, что вопрос о статусе Донбасса необходимо вынести на всеукраинский референдум.

38,1% опрошенных считают необходимым досрочно распустить Верховную раду и провести досрочные парламентские выборы.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях, подконтрольных Украине. Опрошено 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховную раду проходят четыре партии, причём партия Зеленского «Слуга народа» теоретически может получить большинство в парламенте.

Читайте также: В Раду проходят четыре политсилы. Лидирует партия Зеленского — социологи