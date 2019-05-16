Русский язык нужен для общения в СНГ — Швыдкой

Ашхабад, , 13:40 — REGNUM Русский язык — это язык международного и межгосударственного общения, язык ООН и он нужен СНГ, где много русскоязычных. Об этом сегодня, 15 мая, в Ашхабаде заявил глава Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ (МФГС), спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Выступая на открывшемся XIV Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ, Швыдкой заявил, что «мы не должны допустить, чтобы будущее наших детей было не гуманным» — его слова приводит туркменский сайт orient.tm. Издание отметило: «Поддержка политических лидеров и видных деятель науки и искусства способствует укреплению и расширению определения «гуманитарные контакты».

«Важно отметить, что в странах СНГ многие говорят на русском. Это язык международного и межгосударственного общения, язык ООН. Он нужен нам для того, чтобы было проще общаться и взаимодействовать. Но также нельзя забывать, что язык — это основа культуры. А потому национальные языки наших братских народов должны быть не только сохранены, они должны активно развиваться. МФГС всячески поддерживает образовательные программы, проекты и идеи в сфере сохранения языкового баланса в странах Содружества», — цитирует туркменское издание Швыдкого.

«Этот Форум — это своего рода «клей», который склеивает по-прежнему те страны, те духовные, уже обособившиеся феномены, которые живут как бы своей жизнью, но все равно понимают, что жить в локальном пространстве — это значит в какой-то степени ухудшать качество науки, образования и так далее», — заявил Швыдкой в интервью Arzuw. news во время форума.

Напомним, в 2016 году Михаил Швыдкой стал фигурантом политических репрессий в Белоруссии: глава белорусского министерства информации Лилия Ананич ссылалась на российского чиновника при распространении в СМИ клеветнических сведений в отношении арестованных белорусских «пророссийских публицистов» — фигурантов резонансного уголовного «дела регнумовцев». Националистическая русофобская пресса высоко оценила личный вклад Швыдкого в расправу над диссидентами-русофилами, выступавшими с критикой насильственной «белорусизации» в защиту русского языка.

В 2018 году ТГ-канал «Незыгарь» упоминал Швыдкого в контексте уже российского скандала, на этот раз связанного с российскими интеллектуалами и также — с белорусской тематикой: «Среди тех, кто просил ректора ВШЭ Кузьминова пресечь работу экспертов по белорусской теме был Михаил Швыдкой — спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Ангажированный политическим руководством Беларуси, Швыдкой уже далеко не в первый раз выполняет странные просьбы официального Минска, проявляет демонстративное пренебрежение к искренним друзьям России в Беларуси». Однако спецпредставитель президента РФ категорически отрицал свою роль как в политических репрессиях в Белоруссии, так и в скандальном акте политической цензуры в российском вузе.