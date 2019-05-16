Президент Египта открыл подвесной мост через Нил

Каир, , 13:47 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси в среду, 15 мая, открыл подвесной мост через реку Нил. Он был назван самым широким подвесным мостом в мире, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента на открытии объекта.

Мост пересекает Нил на севере Каира и нацелен на сокращение скопления транспорта в столице страны. В среду президент, военные генералы и министры проехали по мосту, для этого движение на центральных улицах Каира было перекрыто.

На мосту располагается шесть полос движения в обоих направлениях, что в ширину составляет 67,3 метров. Региональный глава книги рекордов Гиннеса, присутствовавший на церемонии открытия, заявил, что мост является самым широким подвесным мостом в мире.

Для строительство было использовано около одного миллиона кубометров бетона, а также 1400 километров стальных проводов.