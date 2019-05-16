Четверг, 16 Мая 2019 года
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Президент Египта открыл подвесной мост через Нил

Общество

Мост был признан самым широким подвесным мостом в мире

Каир, 16 мая 2019, 13:47 — REGNUM  Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси в среду, 15 мая, открыл подвесной мост через реку Нил. Он был назван самым широким подвесным мостом в мире, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента на открытии объекта.

Мост пересекает Нил на севере Каира и нацелен на сокращение скопления транспорта в столице страны. В среду президент, военные генералы и министры проехали по мосту, для этого движение на центральных улицах Каира было перекрыто.

На мосту располагается шесть полос движения в обоих направлениях, что в ширину составляет 67,3 метров. Региональный глава книги рекордов Гиннеса, присутствовавший на церемонии открытия, заявил, что мост является самым широким подвесным мостом в мире.

Для строительство было использовано около одного миллиона кубометров бетона, а также 1400 километров стальных проводов.

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Строительство мостов
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