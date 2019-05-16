QUEEN посетит столицу Южной Кореи в рамках своего турне в январе 2020 года

Сеул, , 13:26 — REGNUM В 2020 году в столице Южной Кореи состоится первый сольный концерт популярной рок группы QUEEN. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании-организатора Hyundai Card.

По их словам, сольный концерт британской рок группы пройдет в рамках двухдневного концерта «Hyundai Card Super Concert 25 QUEEN», который пройдет на купольном бейсбольном стадионе Gocheok Sky Dome, расположенном в районе Кочхон-дон города Сеула в период с 18 по 19 января.

Концерт в Сеуле является частью мирового турне группы, которое начнется в Ванкувере (Канада) в июле этого года. В турне примут участие Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Адам Ламберт.

Известно, что с прошлого года Адам Ламберт провел вместе с QUEEN более 170 выступлений.

Стоимость билетов будет варьироваться от 187 тыс. вон (~$157) до 110 тыс. вон (~$92,46).