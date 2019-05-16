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Гражданство России попросили уже более 2 тыс. жителей ДНР

Общество

Документы стали принимать в начале мая

Донецк, 16 мая 2019, 13:16 — REGNUM  По данным миграционной службы ДНР, принято 2107 пакетов документов на получение российского гражданства, сообщил 16 мая официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Приём документов начался в мае и сопровождался очередями возле отделений миграционной службы ДНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, упрощающий процедуру получения вида на жительство в России для всех граждан Украины.

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