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В Южной Корее провели опрос на тему отпуска по уходу за ребенком

Общество

Опрос проводился среди сотрудников и руководителей 5000 предприятий с пятью и более постоянными сотрудниками

Сеул, 16 мая 2019, 12:35 — REGNUM  В Южной Корее провели опрос на тему отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства труда страны.

Согласно результатам опроса, проведенного среди сотрудников и руководителей 5 000 предприятий с пятью и более постоянными работниками, 34,4% респондента сообщили, что могут воспользоваться отпуском по уходу за ребенком в любое время, 19,1% — достаточно проблематично уйти в декретный отпуск, 23,7% — на предприятии нет возможности взять отпуск по уходу за ребенком.

В Южной Корее родитель может взять отпуск по уходу за ребенком сроком на один год, при этом возраст ребенка может варьироваться с рождения и до восьми лет.

23,1% представителя разных предприятий, которые не дают своим сотрудникам отпуск по уходу за ребенком, считают, что коллеги этих сотрудников будут обременены работой, 22% — на предприятии недостаточное количество сотрудников, 17,5% — доходы компании могут сократиться, 12,5% — сложно найти работников на замену.

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Социологические опросы
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