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На севере КНР члены банды получили сроки до 20 лет тюрьмы за наркоторговлю

Общество

Главарь банды по фамилии Нин был приговорен судом уезда Цзишань провинции Шаньси к 20 годам тюремного заключения

Тайюань , Китай, 16 мая 2019, 12:21 — REGNUM  Семеро членов банды в провинции Шаньси на севере Китая были приговорены к тюремным срокам за торговлю наркотиками общим объемом более 600 кг, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Главарь банды по фамилии Нин был приговорен судом уезда Цзишань провинции Шаньси к 20 годам тюремного заключения и штрафу в размере 300 тыс. юаней (около $44 118). При этом, он и ранее привлекался за преступления, связанные с торговлей наркотиками.

Главный сообщник Нина по фамилии Хуан получил 15 лет тюрьмы и штраф в размере 100 тыс. юаней. Еще пятеро членов банды получили тюремные сроки от одного месяца и десяти дней до шести лет. При этом, все члены банды были так или иначе связаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая была пресечена попытка контрабанды 43 кг наркотиков из Мьянмы, двое подозреваемых были арестованы.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе КНР пресечена попытка контрабанды 43 кг наркотиков из Мьянмы

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Контрабанда и борьба с ней
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