Рождаемость в США упала до рекордно низкого уровня

Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Коэффициент рождаемости в США упал до рекордно низкого уровня в 2018 году, а число рождений сократилось четвертый год подряд, сообщил 15 мая американский Национальный центр статистики здравоохранения.

Общий коэффициент рождаемости в стране, или среднее число детей, которых, как ожидается, женщина родит в течение своей жизни, учитывая нынешние показатели рождаемости, достиг рекордно низкого уровня 1,73, что составляет 2%. Это ниже порогового уровня для поддержания нынешнего уровня населения — 2,1 ребенка на каждую мать.

Тем временем число рождений сократилось до 3 788 235, что на 2% меньше, чем за последние 32 года. Предварительные данные свидетельствуют, что США, которые когда-то обладали необычайно высокой рождаемостью для обеспеченной страны, становятся все более похожими на Японию и богатые страны Европы, которые давно наблюдают низкую рождаемость и, в некоторых случаях, убыль населения.