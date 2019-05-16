Как спастись России без китайцев и африканцев

Евгений Цоц, , 12:58 — REGNUM

Протоиерей Дмитрий Смирнов не первый раз за последние недели взбудоражил общественность. На этот раз он предложил одиноким женщинам из России искать женихов в Африке и Китае.

«Никаких проблем. Взять и уехать! Земля-то круглая», — заявил он в эфире радио «Радонеж».

Совсем недавно служитель Русской православной церкви обратил на себя внимание словами о том, что в России мужчины остались только в спецназе и прогнозом, что как государству нам осталось недолго.

«Это не кризис, а уже катастрофа. Украина, Беларусь, Россия вымирают. Нам вообще как государству русскому осталось лет 30. Всё. На европейской части мусульмане станут жить, а азиатская будет китайская», — сказал отец Дмитрий.

Дмитрий Смирнов с 2011 года возглавляет Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства. И за его острыми словами слышна не менее острая боль. Он один из немногих публичных ораторов, кто прямо и последовательно говорит о ключевой проблеме нашей страны — демографической. В России катастрофически низкая рождаемость, и в том, что многие женщины не спешат заводить детей или вовсе отказываются от их появления, служитель церкви небезосновательно винит мужчин. Сильная половина стремительно теряет мужественность и не вызывает доверие в качестве главы семьи.

Отец Дмитрий служит настоятелем московского храма святителя Митрофана Воронежского, он столичный священник. И его суждения следует, в первую очередь, отнести к Москве и другим крупным мегаполисам, похожим на неё. В попытке задеть мужскую половину России можно предположить отчаяние протоиерея. Несмотря на высокий статус, авторитет и профильную работу в комиссии, он видит не результаты своих трудов, а продолжающееся уничтожение института семьи. И что делать, по всей видимости, не знает.

Спецназовцы, которых он приводил в пример, живут в особенных условиях, нетипичных для остального общества. Их концентрированная мужественность воспитывается в закрытой профессиональной среде, где она востребована и обеспечена. Оказавшись в обычном городе, военнослужащий либо постепенно утрачивает эти качества, либо испытывает психологические и другие проблемы. Примеров много, самый показательный и массовый — синдром участника боевых действий.

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Похожие процессы происходят со всеми народами. Житель кавказской республики, переехав в столицу, спустя какое-то время меняет поведение до неузнаваемости. Он атомизируется, становясь песчинкой большого города, а не частью своего народа и семьи.

Этому есть простое объяснение — в крупном городе созданы условия, где нет (или почти нет) собственной территории, пространства, где нужно отступать от принципов, проявлять гибкость, подстраиваться. Здесь сведены к минимуму возможности устанавливать правила. Их диктует, контролирует исполнение, и подавляет волю в случае нарушений, более сильный член — государство.

Давайте посмотрим на географию стран с высокой рождаемостью. Мы увидим, что как государства они весьма скромные, а общества сохранили традиционный уклад. Демократическая Республика Конго, Гвинея-Бисау, Либерия, Нигер и Афганистан — мировые лидеры по коэффициенту рождаемости. Наиболее успешная страна бывшего СССР — Таджикистан. Вот кто мог бы показать нам пример. Население Таджикистана с 1950 года выросло в 5,8 раз, с полутора миллионов человек почти до девяти. Если бы Россия в эти годы развивалась такими темпами, в ней бы проживало 592 миллиона человек. Почти вдвое больше, чем в США.

Что нас отличает от Таджикистана? Высокая степень урбанизации, зарегулированность писаными и негласными правилами и законами, лишившими человека его прав, и превратившими жизнь в бесконечную гонку на выживание, борьбу. Русские и другие народы России нуждаются в укрытии и защите. Это возможно, у нас, опять же, есть примеры: успешный опыт республик Северного Кавказа, регионов с высокой рождаемостью, где те же самые российские законы не угнетают жителей. Всё, что нужно, — чтобы над законами возвышались моральные нормы.

Можно сколько угодно рассуждать о духовности и интересах народа, но эти слова мгновенно разбиваются о практику — денежные ценности и пласты западной культуры, которой мы насквозь пропитаны. Сейчас мы слабы и беззащитны. Ещё недавно смеялись над европейским мультикультурализмом, теперь сами — образец толерантности. Кого беспокоят иностранцы-соседи в подъезде? А развязное поведение российских болельщиц на международных соревнованиях? Вспомните, как сразу же осудили футболиста Погребняка за безобидный комментарий о появлении в сборной России нападающего Ари.

На примере Москвы мы отлично видим свою неспособность защитить и гражданские права, когда, например, без исследований и обсуждений на территории огромного города внедряется потенциально опасный проект электронной школы, охватывающий все без исключения государственные учреждения среднего образования. В обход родителей и научной общественности, просто по воле власти. И лишь немногочисленная часть жителей отважилась что-то возразить, но и эти голоса не создают реального сопротивления — власть и надзорные органы их игнорируют.

А вот представьте населённый пункт, в котором проживают участники всероссийской конференции проблем цифровизации. Смогут ли там власти запустить цифровую школу? А установить повсюду видеокамеры, системы распознавания лиц, нейросети? Смогут ли поставить турникеты, заменить наличность банковскими картами? Или другие вопросы: накормят ли там голодного, согреют ли замерзшего? Как изменимся там мы сами, вернётся ли к мужчинам мужественность, а к женщинам — женственность?

При этом неважно, кто находится в этом городе или селе у власти. Чиновники, правоохранительные органы будут исполнять волю людей, которые там проживают.

Проблема в том, что у русских нет таких населённых пунктов. Нет социума, который на практике защитит от глобальных тенденций. Изборский клуб живёт вовсе не в Изборске, конференции собирают единомышленников со всей России, а батюшка Дмитрий Смирнов острословит из Москвы. Хотя, казалось бы, пользуясь лексикой протоиерея, никаких проблем «взять и уехать» нет. Благо земля в глубинке для жителя столицы даровая, и даже хватает мест, где власти отдают за так опустевшие дома.

Более того, сами власти не способны создать подобное поселение. Такое под силу только духовным лидерам и моральным авторитетам, которые договорятся между собой и призовут людей туда, где можно блокировать глобальную агрессию. Поэтому, уважаемый отец Дмитрий, ключ от будущего России как раз у вас в руках.