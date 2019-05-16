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Тысячи жителей ЕАО могут остаться без лекарств

Общество

Прорабатывается вопрос о ликвидации муниципальной аптеки

Тысячи жителей ЕАО могут остаться без лекарств
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Аптека

Биробиджан, 16 мая 2019, 11:06 — REGNUM  Облученский район не может содержать муниципальную аптеку, а правительство Еврейской автономии не может включить её в областную аптечную сеть. Предполагаемая ликвидация муниципальной аптеки создаёт в районе очаги социального напряжения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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МУП «Центральная районная аптека» имеет несколько филиалов в удалённых населённых пунктах Облученского района, при помощи которых осуществляется снабжение лекарствами населения, в том числе региональных и федеральных льготников. После того как среди населения пошли разговоры о предстоящем закрытии муниципальной аптеки, люди пришли в негодование.

«В мае обещают закрыть несколько аптек, в том числе нашу. Я не представляю, что делать, если это случится: ближайшая аптека для нас будет в областном центре. Но ведь туда не наездишься», сетует жительница Теплоозёрска Ирина.

Источник в правительстве области считает, что сохранить «Центральную районную аптеку», работающую в статусе МУП, возможно лишь при пересмотре её финансовых показателей и широкой оптимизации, на что, по всей видимости, не решаются районные власти.

Другой источник подтвердил, что администрация Облученского района обращалась в правительство ЕАО с просьбой забрать у района аптеку, приняв её в сеть областных аптек, с чем правительство не согласилось, указав на отсутствие для этого необходимых полномочий.

«Насколько мне известно, району было предложено самостоятельно ликвидировать это муниципальное учреждение», — рассказал источник.

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Заведующая аптекой Любовь Савченко уверена, что ликвидация аптеки в таком депрессивном регионе как Облученский район создаст серьёзное социальное напряжение.

«Филиалы аптеки находятся в посёлках Лондоко-завод, Кульдур, Биракан, Бира. Хорошо, в Кульдуре есть частная аптека, но в других посёлках, кроме нашей, других аптек нет. Если филиалы закроют, тысячи людей останутся без лекарств. Мы обеспечиваем региональных и федеральных льготников, у нас получают бесплатное питание дети до трехлетнего возраста, мы обслуживаем беременных, кормящих матерей. Что с ними будет? А что ждёт трудовой коллектив? Где ещё смогут найти работу наши провизоры и фармацевты? Я считаю, что необходимо сохранить муниципальную аптечную сеть в Облученском районе», — сообщила Любовь Савченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Теплоозёрске из-за долгов перед поставщиками продуктов, без еды остались воспитанники детского сада № 2. Возмущенные родители не знали, куда на период рабочего времени пристроить своих детей. Временное решение этого вопроса было найдено, когда часть долга перед поставщиком удалось погасить за счёт средств областного бюджета.

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