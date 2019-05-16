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«Идея хорошая!»: о дополнительном выходном для граждан России

Общество

Пока в первичном звене существует большой некомплект участковых терапевтов, ждать большой отдачи от предоставления гражданам России дополнительного оплачиваемого дня отпуска не приходится, считает эксперт

«Идея хорошая!»: о дополнительном выходном для граждан России
Пациенты в очереди в регистратуру

Барнаул, 16 мая 2019, 09:55 — REGNUM  Сама по себе разработка законопроекта о предоставлении жителям России дополнительного оплачиваемого дня отпуска не представляет большой сложности — дело за организацией процесса диспансеризации, считает врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации, он отметил:

«Идея хорошая! Большинство работающих не имеют возможности посетить врача с профилактической целью именно в связи с невозможностью оставить рабочее место. Когда это будет официально разрешено, да еще и оплачено, работник гораздо более охотно пройдет диспансеризацию. Разработка законопроекта сама по себе не представляет большой сложности. Дело за организацией процесса диспансеризации, чтобы он перестал быть формальным и сводиться лишь к заполнению документации. Пока в первичном звене существует большой некомплект участковых терапевтов, ждать большой отдачи от диспансеризации даже с принятием такого полезного законопроекта не приходится».

Напомним, о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации сказано в законодательных поправках, подготовленных Министерством труда и социальной защиты РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Вопрос о выходном для прохождения диспансеризации прорабатывается — Минтруд

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Диспансеризация
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