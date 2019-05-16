Арашуков пожалел в СИЗО «Лефортово», что принимал не те законы

Москва, , 09:26 — REGNUM Арестованный по делу о двух убийствах и хищении газа на 30 млрд рублей сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков недоволен условиями содержания в СИЗО «Лефортово». В первую очередь ему не нравятся отсутствие халяльного питания и слишком большие сроки доставки корреспонденции.

Свои претензии Арашуков высказал члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александру Ионову, посетившему его в изоляторе.

«Он нам сказал в ходе встречи, что «если бы раньше знал, как устроена жизнь в следственных изоляторах, то вносил бы совсем другие законы», — цитируют Ионова «Известия».

Есть жалобы на содержание в СИЗО и у его отца — Рауля Арашукова, который является фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества, похитившего газ у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей.

По его словам, он сидит в старой камере без горячей воды, в отличие от сына-сенатора, которому досталась отремонтированная камера. Кроме того, у «газового короля» нет возможности смотреть телевизор — он не принимает сигнал после перехода на цифру. При этом, как пожаловался Арашуков-старший, «Лефортово» не принимает в качестве гуманитарной помощи ни современные телевизоры, ни приставки для приема цифрового сигнала.

Читайте также: Арестованный сенатор Арашуков согласился на суп и чай

Как сообщало ИА REGNUM, отец и сын Арашуковы задержаны 30 января по громкому делу о хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Кроме того, сенатор Рауф Арашуков, которого временно отстранили от должности, подозревается в причастности к убийствам.

После ареста обоих поместили в СИЗО «Лефортово». Поначалу младший Арашуков отказывался от приема пищи, заявляя, что будет ждать еду, которую ему принесут его близкие. Однако передачи не поступали несколько дней, а покупать еду в магазине изолятора ему оказалось не на что, так как у сенатора не было денег на счете. Спустя время он начал пить чай и есть первое.

Читайте также: Сенатор Арашуков в синей робе отказывается от еды и ждет передачку в СИЗО