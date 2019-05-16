Страховщика из ТОП10 по ОСАГО лишили лицензий: что делать автомобилистам?

Казань, , 05:08 — REGNUM Старейший участник рынка страхования не только Татарии, но и в целом России — АО «Национальная страховая компания «Татарстан» лишилось лицензий на осуществление страхования и перестрахования. Причиной регулятор называет неоднократные нарушения страхового законодательства. Компания входит в десятку компаний-лидеров на рынке выплат ОСАГО, после отзыва лицензии действие страховых полисов продолжается, но компенсационные выплаты для возмещения вреда по полисам ОСАГО будет осуществлять Российский союз автостраховщиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ЦБ РФ.

Приказ Центробанка России об отзыве лицензий у АО «Национальная страховая компания «Татарстан» был оформлен 14 мая 2019 года.

«Данное решение принято на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 года № 4015−1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в течение одного года по указанным основаниям мер, предусмотренных статьей 32.5−1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 года№ 4015−1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», — уточнило ведомство в своём официальном сообщении.

Анализ базы арбитражных судов России показывает, что только за 2018−2019 годы было рассмотрено свыше 150 споров между ЦБ РФ и страховой компанией. Стоит отдать должное, не все иски суды удовлетворили, по многим претензиям регулятора попытки привлечь к административной ответственности не удались.

Некоторые иски до сих пор ещё не рассмотрены. К примеру, 6 мая 2019 года Волго-Вятское ГУ ЦБ РФ обратилось с иском о привлечении к административной ответственности НАСКО, третьим лицом в деле выступает жительница Удмуртии. Спор пока не рассмотрен. В тот же день аналогичный иск был подан с участием третьего лица — жительницы Нижнекамска. 19 июня Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть иск ГУ Центральный банк РФ Банк России в лице Банка России по ЦФО к НАСКО о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ на основании протокола об административном правонарушении от 18 апреля 2019 года № ТУ-45-ЮЛ-19−8600/1020−1.

Чаще всего претензии к страховщику возникали в связи с нарушением «срока страховой выплаты по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Компания, работающая уже свыше 20 лет на рынке страхования, входит в десятку крупнейших участников по выплатам ОСАГО. ЦБ РФ, отозвав лицензии, уточнил, что действие страховых полисов ОСАГО, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров продолжается. Выплачивать же вред по ним, то есть производить компенсационные выплаты, будет Российский союз автостраховщиков. О пакете необходимых документов, порядке действий можно получить информацию на официальном сайте союза.

Возвращаясь к НАСКО, отметим, что АО учреждено 15 ноября 1996 года в Казани, уставный фонд составлял 900 млн рублей, учредителями выступали министерство земельных и имущественных отношений Татарии, АКБ «Ак Барс» (ПАО «Ак Барс Банк»), ОАО «Национальная холдинговая компания Республики Татарстан». Гендиректор компании — Эдуард Кабаков. В разные годы АО выступало соучредителем семи юрлиц, все они на сегодня ликвидированы, среди них — ООО «Страховая компания «НАСКО Жизнь». АО имеет более 130 филиалов и представительств на территории России.

По итогам 2016 года рейтинговое агентство ЭкспертРА подтвердило рейтинг надёжности НАСКО на уровне «А+» — «очень высокий уровень надежности». По итогам 2017 года общий объем собранной страховой премии АО составил 4,2 млрд рублей, а размер страховых выплат превысил 2 млрд рублей. По итогам 2018 года общество заняло 24-е место по объёму собранных премий среди страховщиков России и 23-е место по совокупному объёму выплат. По последним данным, за январь-апрель 2019 года компания урегулировала около 55 тысяч убытков на общую сумму 2,3 млрд рублей.

13 мая, то есть за сутки до отзыва лицензий, компания сообщила о смене состава акционеров. Уточнялось, что Александр Май и группа инвесторов приобрели 99,94% акций НАСКО, а в ближайших их планах — консолидация всех 100% акций. Между тем ещё в конце апреля 2019 года в компании заявляли, что доля нового акционера не превысит 10%. В АО добавляли, что новый акционер работает в страховом бизнесе с 1998 года, занимал руководящие посты в группе Allianz в России и Германии, «Ренессанс Страхование» и ERGO в России. После того, как стало известно об отзыве лицензий, Александр Май в комментариях федеральным СМИ рассказал, что сделка не была завершена.

В состав акционеров страховой компании из Татарии на сегодня входят семь юрлиц: ООО «КСО» — 19,95%, АО «РусЭкспрессКредит» — 19,62%, ООО «ТК «ПЕРСЕЙ» — 19,5%, ООО «ТЕХНОСТРОЙМАРКЕТ» — 19,62%, ООО «СитиИмпульс» — 6,43%, ООО Агентство «Спецгарант» — 9,82%, ООО «Компания «Терра Эксперт» — 5%. Незначительная доля акций принадлежит миноритарным акционерам — 0,06%. Не лишним будет напомнить, что в 2017 году банк «Ак Барс» заявил о выходе из состава собственников страхового актива, в котором на тот момент имел долю 25%.

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Официальная позиция страховщика нашла отражение в пресс-релизе от 14 мая 2019 года, в котором уточнялось, что «у компании отсутствуют какие-либо действующие предписания по финансовой устойчивости со стороны регулятора», а «незначительный рост числа отказов в страховом возмещении обусловлен повышением качества процедур внутреннего контроля, при которых выявляются заведомо недостоверные сведения, представленные страхователем». В это же время в комментариях газете «Коммерсантъ» представители ЦБ РФ отметили, что количество жалоб от потребителей на компанию с января 2019 года выросло на 53%.

Одновременно с НАСКО лицензии отозвали и у ООО «Страховая компания «Респект», которую ЦБ РФ отнёс к одной неформальной группе. Компания «Респект» имела крупный страховой портфель на строительном рынке.