Алтайское село завалило снегом

с. Новотырышкино, Алтайский край, , 05:22 — REGNUM Жители села Новотырышкино Алтайского края, проснувшись сегодня утром, 15 мая, не поверили своим глазам — на улице шёл снег. Как сообщила ИА REGNUM местная жительница Татьяна Тырышкина, снег начался рано утром, около 5:00 (время местное), и продолжает идти.

Накануне, 14 мая, температура воздуха в селе опустилась до +8°C, сегодня — до +2°C.

«Многие уже в теплицы высадили помидоры, посадили лук, морковь и ранний картофель. Сейчас будем укрывать теплицы чем-нибудь, чтобы не замёрзло всё», — отметила Татьяна Тырышкина.

По её словам, сейчас снежный покров примерно 3 см, но снег продолжает идти и не тает.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сейчас в Новотырышкино +1°C, но ощущается как — 2 °C, дождь со снегом. Днём ожидается до +5°C.

Напомним, что в понедельник, 13 мая, снег пролетал и в Новосибирске. Но он тут таял, не образуя на земле снежного покрова.

Отметим, что село Новотырышкино расположено в Смоленском районе Алтайского края, в 162 км от Барнаула.

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