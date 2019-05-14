Собянин анонсировал начало фестиваля «Рыбная неделя в Москве»

Москва, , 15:02 — REGNUM Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» пройдёт с 24 мая по 2 июня, сообщил 14 мая мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

«Рыбная неделя в Москве» пройдет с 24 мая по 2 июня. На этом фестивале гости смогут купить 100 видов рыбы и морепродуктов от российских предприятий — от Черноморского побережья до Дальнего Востока», — написал мэр.

По его словам, в дни фестиваля 37 лучших столичных ресторанов приготовят из рыбы оригинальные блюда.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 мая по 21 июля в Москве будет проходить XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова.

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