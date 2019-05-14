Вторник, 14 Мая 2019 года
15:12:19 МСК

Собянин анонсировал начало фестиваля «Рыбная неделя в Москве»

Общество

Рестораны приготовят из рыбы блюда

Москва, 14 мая 2019, 15:02 — REGNUM  Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» пройдёт с 24 мая по 2 июня, сообщил 14 мая мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

«Рыбная неделя в Москве» пройдет с 24 мая по 2 июня. На этом фестивале гости смогут купить 100 видов рыбы и морепродуктов от российских предприятий — от Черноморского побережья до Дальнего Востока», — написал мэр.

По его словам, в дни фестиваля 37 лучших столичных ресторанов приготовят из рыбы оригинальные блюда.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 мая по 21 июля в Москве будет проходить XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве открывается Международный театральный фестиваль им. Чехова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парки и зоны отдыха Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить