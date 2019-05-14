Четверг, 16 Мая 2019 года
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В Госдуме предложили создать министерство пропаганды

Общество

Парламентарии возмущены рекламой, ток-шоу и другими передачами на ТВ

Москва, 14 мая 2019, 15:02 — REGNUM  Создать в России министерство пропаганды предложил депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

«Действительно, не надо ограничиваться ни наблюдательным советом, ни консультативным советом, а наконец-то стоит открыть и наконец-то, чтобы работало министерство пропаганды в России», — сказал Чернышов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Тему он поднял в связи с тем, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился рекламой на российском телевидении.

«Владимир Вольфович Жириновский сегодня на пресс-подходе говорил о том, что реклама, я не знаю, кто ее придумывает, но просто уже моральных норм вообще никаких не существует. Такая же абсолютно ситуация с телепередачами и с ток-шоу», — отметил в свою очередь депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

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