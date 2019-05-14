В поселении Ярославской области парализована строительная деятельность

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:52 — REGNUM В Ярославской области в окрестностях Переславля-Залесского остановлена любая градостроительная деятельность. В бывшем Пригородном сельском поселении отменено действие Правил землепользования и застройки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт администрации Переславля.

Это означает, что на территории около 1,5 тыс квадратных километров вокруг Переславля невозможна любая градостроительная деятельность: выдача разрешений на строительство, передача земельных участков в аренду, прокладывание сетей коммуникаций.

Администрация Переславля отменила действие правил по решению Ярославского областного суда в октябре 2018 года. В суд обратились жители, протестовавшие против планов застройки берегов Плещеева озера.

Вернуться к предыдущей редакции Правил нельзя, потому что больше не существует такого муниципального образования, как Пригородное сельское поселение. Оно вошло в состав городского округа Переславль-Залесский в 2018 году.

Строить в бывшем Пригородном поселении можно только по старым разрешениям на строительство. Решение суда вступило в силу 27 февраля 2019 года. Администрации теперь придется разработать новый документ, провести публичные слушания и принять его решением Переславской городской думы. Но это возможно только после разработки и утверждения нового генерального плана городского округа. Эта процедура может затянуться на год и больше.

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