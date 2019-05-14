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Варшавская полиция сорвала публичный показ фильма про священников-педофилов

Общество

Фильм «Только никому не говори» произвёл в Польше эффект разорвавшейся бомбы

Варшава, 14 мая 2019, 14:52 — REGNUM  Польская оппозиционная партия Роберта Бедроня «Весна» попыталась в понедельник вечером провести публичный показ фильма Томаша Секельского «Только никому не говори» на стене Собора Войска польского на улице Долгой в Варшаве. Как сообщает издание gazeta.pl, полицейские забрали проектор и задержали активистов, собиравшихся транслировать фильм на стене собора.

Документальный фильм «Только никому не говори» рассказывает историю католического священника Дариуша Олейничака, который в 2018 году был приговорён к двум годам тюремного заключения за растление малолетних. Премьера фильма состоялась 11 мая, а уже к 13 мая фильм собрал на YouTube более 7 миллионов просмотров.

Показ фильма вызвал сильнейший общественный резонанс. По всей Польше в выходные прошли акции с требованиями жестоко наказывать педофилов в сутанах. Председатель правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский был вынужден выступить с обещанием ужесточения наказания для педофилов в церкви.

Бывший депутат Сейма (нижней палаты парламента) и бывший социал-демократ Роберт Бедронь создал в этом году партию «Весна». Он является открытым геем и выступает против гомофобии, запрета абортов, преподавания религии в школе и так далее по либеральному списку. В 2006 году обвинялся в оскорблении религиозных чувств верующих.

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