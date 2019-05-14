На приглашение Филарета откликнулись четыре раскольника — СМИ

Киев, , 14:48 — REGNUM По приглашению так называемого «почётного патриарха» Филарета на церемонию почтения памяти священномученика Макария явились четыре представителя раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщила 14 мая телерадиокомпания «BBC Украина».

Журналисты отметили, что приглашения на мероприятие было напечатано на бланках «Киевского патриархата» и в них отсутствовало упоминание ПЦУ. Среди приглашённых не было руководителя ПЦУ Епифания.

На приглашение откликнулись четыре из 60 раскольничьих «архиепископов». Все они ранее имели «приходы» в России. Не явился влиятельный раскольник «митрополит» Луцкий и Волынский Михаил, которого СМИ называли одним из основных союзников Филарета.

Напомним, в конце 2018 года «Киевский патриархат» объединился с так называемой «Украинской автокефальной православной церковью» и отдельными представителями канонической Украинской православной церкви, чтобы создать ПЦУ под руководством Константинопольского патриарха Варфоломея.

14 мая 2019 года Филарет заявил, что будет возрождать «Киевский патриархат» во что бы то ни стало, даже если для этого потребуется расколоть ПЦУ. Фактически, мероприятие показало реальный уровень поддержки Филарета среди раскольников.

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