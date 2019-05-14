В Италии разрешат ездить на скутерах по автострадам

Рим, , 14:36 — REGNUM В Италии могут разрешить езду по скоростным дорогам на мотоциклах и скутерах с объемом двигателя более 120 кубических сантиметров, такие поправки содержатся в новой версии кодекса о правилах дорожного движения, передает информагентство ANSA во вторник, 14 мая.

В настоящее время правила запрещают езду по автострадам на мотоциклах и скутерах с объемом двигателя менее 150 кубических сантиметров.

Другие поправки предполагают разрешение езды на скейтах, самокатах и роликовых коньках по пешеходным дорожкам, а также ограничение скорости движения на участках дорог перед образовательными учреждениями.

Новая версия кодекса правил дорожного движения в ближайшее время будет рассмотрена парламентом страны.

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