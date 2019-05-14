На Земле началась самая крупная за полтора-два года магнитная буря

Москва, , 14:45 — REGNUM Учёными зарегистрирована самая крупная на Земле за полтора-два года магнитная буря. Об этом 14 мая заявил главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев в интервью РИА Новости.

Богачев сообщил, что активность началась 14 мая около шести утра по московскому времени и продлится она до вечера. Стабилизируется магнитное поле Земли не ранее ночи.

По словам научного сотрудника, событие связано с активностью Солнца. Кроме магнитных бурь, солнечная активность формирует полярные сияния.

«Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в десять-двадцать лет. Это не рекордное событие», — сообщил Богачев.

Он добавил, что свой максимум магнитная буря прошла в 13:10 мск.

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